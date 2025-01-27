شكرا لقرائتكم خبر عن "النقل" تُطلق خدمة إلكترونية لإبلاغ سائقي الشاحنات بمخالفاتهم والان نبدء بالتفاصيل

الإبلاغ عن المخالفات

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الالتزام بالأنظمة واللوائح

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية خدمة إلكترونية تُمكن الجهات من تلقي إشعارات مخالفات أوزان وأبعاد الشاحنات بشكل مباشر عبر المنصة الوطنية للمخالفات ”إيفاء“.وتهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على أصحاب الشاحنات وإبقائهم على اطلاع بمخالفاتهم بشكل فوري، وذلك من خلال تحديد مندوب لتلقي الإشعارات عبر منصة المركز السعودي للأعمال، من خلال خدمة ”إدارة التنبيهات والإشعارات“ ثم ”مخالفات إيفاء“.وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي استجابةً للتحديات التي تم رصدها خلال الاجتماعات وورش العمل التي عقدتها مع عدد من الجهات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، والتي أكدت على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق رؤية المملكة 2030.وأكدت وزارة النقل حرصها على تسهيل الإجراءات على مُلاك الشاحنات وسائقيها، داعيةً إياهم إلى تفعيل خدمة تلقي الإشعارات لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح، والحفاظ على سلامة الطرق، وتجنب تراكم الغرامات المالية.ودعت الوزارة جميع الجهات إلى تفعيل هذه الخدمة في أقرب وقت ممكن، مُؤكدةً على أهميتها في تعزيز كفاءة قطاع النقل والارتقاء بمستوى خدماته.