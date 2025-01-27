شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تُركّب ألواح الطاقة الشمسية على منزلك وفقًا للاشتراطات الجديدة؟ والان نبدء بالتفاصيل



وحددت الوزارة إجراءات الحصول على ترخيص تركيب الألواح، والتي تشمل الحصول على موافقة الشركة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن اعتمادها اشتراطات جديدة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على المباني، وذلك في إطار جهودها لتنظيم هذا القطاع الحيوي وضمان سلامة المواطنين والممتلكات.وحددت الوزارة إجراءات الحصول على ترخيص تركيب الألواح، والتي تشمل الحصول على موافقة الشركة السعودية للكهرباء، ووجود رخصة بناء سارية المفعول، والتعاقد مع مكتب هندسي مُعتمد. ويُشترط أن لا تتجاوز السعة الكهربائية للألواح 50 كيلوواط.



وأكدت الوزارة على ضرورة استيفاء المباني لشروط السلامة الإنشائية، حيث يجب ألا يكون هناك أي هبوط في الأساسات أو وجود تشققات أو آثار للنمل الأبيض، كما يجب أن يكون السقف سليمًا من النتوءات والرطوبة، وأن تكون الأساسات محمية من التلف بسبب المياه الجوفية.

وشددت اللائحة على أهمية توفير لوحات تحذيرية واضحة بها أرقام الطوارئ والدفاع المدني، مع ضرورة وضع علامات توضيحية باللغتين العربية والإنجليزية.

وفيما يتعلق بمتطلبات الأمن والسلامة، أوضحت الوزارة أنه يجب الالتزام بكود البناء السعودي SBC801 للحماية من الحرائق، مع مراعاة توفير ممرات واضحة للوصول إلى المنظومة بحيث لا تعيق منافذ الخروج في حالات الطوارئ.



معايير هامة لألواح الطاقة الشمسية



كما نصّت اللائحة على ضرورة إخفاء أسلاك المنظومة للحفاظ على الشكل العام للمبنى، وعدم وجود أي نباتات بجوار المنظومة. ويجب أن تكون المسافة بين منظومة الطاقة الشمسية والمعدات الميكانيكية المجاورة أكثر من 900 ملم، مع توفير ممر بعرض 900 ملم لكل 10 أمتار طولية في المنظومة.

وألزمت الوزارة المقاولين بتركيب نظام إنذار للحرائق وأجهزة إيقاف وميض القوس الكهربائي في المنظومات التي يبلغ جهدها 80 فولت وأكثر في التيار المستمر.

وحظرت اللائحة تركيب ألواح الطاقة الشمسية على واجهات المباني وخارج حدود الملكية، كما أكدت على ضرورة التعاقد مع مقاول مؤهل من قبل وزارة الطاقة لإجراء عملية التركيب.

ويمكن للمواطنين التقدم بطلب ترخيص تركيب ألواح الطاقة الشمسية عبر منصة بلدي الإلكترونية، حيث يتطلب الطلب إرفاق المخططات واستكمال البيانات المطلوبة.

شروط السلامة الإنشائية