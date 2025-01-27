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"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جازان

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واس - جيزان 0 تبليغ

  • "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جازان 1/2
  • "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جازان 2/2

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الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

المناطق المتأثرة

ويكون ذلك على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال. ‏
وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً. ‏
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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