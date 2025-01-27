شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة على جازان والان نبدء بالتفاصيل

المناطق المتأثرة

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة برياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.ويكون ذلك على مدينة جيزان، ومحافظات جزر فرسان، والدرب، وبيش، والحُرّث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وضمد، وصبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وصامطة، والطوال. ‏وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 9 مساءً. ‏