شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم وأمس.. أمطار متواصلة على الشرقية والقصيم والان نبدء بالتفاصيل

تواصل الأمطار على القصيم

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة.وماتزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيئة لهطول الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.وتواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم مساء أمس الأحد، حيث شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والمذنب والبدائع ورياض الخبراء والشماسية والمراكز التابعة لمنطقة القصيم.ومازالت السحب مهيأة لهطول أمطار بإذن الله تعالى، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.