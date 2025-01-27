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اليوم وأمس.. أمطار متواصلة على الشرقية والقصيم

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واس - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم الاثنين، أمطار خفيفة إلى متوسطة على المنطقة الشرقية، شملت مدينة الدمام وضواحيها، ومحافظات الخبر والقطيف ورأس تنورة.
وماتزال السماء ملبدة بالغيوم ومهيئة لهطول الأمطار، جعلها الله سقيا خير وبركة، وعم بنفعها أرجاء البلاد.

تواصل الأمطار على القصيم

وتواصل هطول الأمطار على منطقة القصيم مساء أمس الأحد، حيث شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والرس والبكيرية والمذنب والبدائع ورياض الخبراء والشماسية والمراكز التابعة لمنطقة القصيم.
ومازالت السحب مهيأة لهطول أمطار بإذن الله تعالى، جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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