وزارة الحج والعمرة: ارتداء الكمامة يعكس وعيك ويضمن بيئة صحية للمعتمرين

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت وزارة الحج والعمرة، المعتمرين، إلى الالتزام بارتداء الكمامة في أثناء أداء مناسك العمرة، مؤكدةً أن ذلك يعكس الوعي ويسهم في توفير بيئة صحية للجميع.

وأوضحت الوزارة، أن ارتداء الكمامة يحدُّ من انتشار العدوى والأمراض التنفسية، كما يعزّز السلامة العامة بين المعتمرين، مشددةً على أهمية التعاون لتحقيق رحلة عمرة آمنة وصحية.

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