أمن الطرق: قُدْ بحذر.. ضبابٌ يَحدُّ من مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّرت القوات الخاصة لأمن الطرق، من انخفاض مدى الرؤية الأفقية في بعض مناطق المملكة بسبب الضباب الكثيف.

ودعت "أمن الطرق"، قائدي المركبات، إلى القيادة بحذر، مع الالتزام بالتعليمات، أبرزها: تجنُّب استخدام النور العالي، وعدم التوقف المفاجئ، والاقتصار على تغيير المسار عند الضرورة، حفاظاً على سلامة الجميع.

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