شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة ببريطانيا: لن نُطبّع مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح سفير المملكة لدى بريطانيا، الأمير خالد بن بندر بن سلطان، إن المملكة لن تطبّع مع إسرائيل دون حلٍ للقضية الفلسطينية، والحل للفلسطينيين هو إقامة دولة، وهذا أمرٌ واضحٌ جداً.

وقال السفير الأمير خالد بن بندر، خلال حديثه مع إذاعة “تايمز راديو” البريطانية: “السعودية بلدٌ يتفاعل مع الجميع، والتفاعل هو السبيل لتحقيق التقدُّم للأمام، لكن لدينا خطوط حمراء بالنسبة للسعودية، لإنهاء 75 عاماً من الألم والمعاناة الناتجة من مشكلة واحدة؛ يجب أن يشمل ذلك إقامة دولة فلسطينية”.

وأضاف: “هذه البقعة من الأرض تمّ القتال عليها باستمرارٍ لمدة 6000 عام، وليس من السهل العثور على حلٍ. كل حضارة على وجه الأرض، في القارات الثلاث: آسيا وإفريقيا وأوروبا، حاربت على البقعة نفسها من الأرض. لا أعتقد أن هناك مكاناً آخر شَهِدَ مثل هذا الشيء”، مختتمًا أن “الصراحة مهمة جداً، وأن الحل الوحيد هو إقامة دولة فلسطينية، وهذا هو الخيار الوحيد”.