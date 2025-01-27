شكرا لمتابعة خبر عن المسند: بقي على الحميمين 53 يومًا وفصل الصيف 145 يومًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم الاثنين 27 رجب 1446هـ يوافق 27 يناير – كانون الثاني 2025م، و07 الدلو 1403 هـ.ش، 13 نوء النعائم، 13 الشبط، و38 فصل الشتاء.

وقال الدكتور عبدالله المسند، عبر حسابه على منصة إكس: بقي على العقارب 14 يومًا، ونهاية الفصل الثاني 24 يومًا، يوم التأسيس 27 يومًا، إجازة الشتاء 28 يومًا، رمضان 32 يومًا، الحميمين 53 يومًا.

وأضاف: بقي على إجازة عيد الفطر 53 يومًا، الربيع 53 يومًا، الذراعين 79 يومًا، إجازة عيد الأضحى 123 يومًا، الحج 129 يومًا، فصل الصيف 145 يومًا، إجازة الصيف 150 يومًا، نهاية السنة الهجرية 150 يومًا.



