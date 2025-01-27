شكرا لمتابعة خبر عن فتاة جزائرية مقيمة في السعودية تستعرض الفروقات بين اللهجة الجزائرية والسعودية..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرضت فتاة جزائرية مقيمة في السعودية الفروقات اللغوية بين اللهجتين الجزائرية والسعودية، مشيرة إلى الاختلاف الكبير في المفردات رغم أن اللغتين تنتميان لنفس الأصل العربي.

وأوضحت خلال مقطع فيديو متداول أن بعض الكلمات اليومية تُستخدم بمعانٍ مختلفة في كل لهجة، فمثلًا تُقال “فلوس” في السعودية بينما تُقال “دراهم” في الجزائر، و”بنت” تُقال “طفلة”، و”ولد” يُقال “طفل”، و”كثير” تعني “بزاف”، و”سيارة” تُقال “لوطو”، و”اشتقت لك” تُقال “توحشتك”، و”بدري” تُقال “بكري” وقفل نقولها بلع.

وأضافت أن هناك اختلافات في وصف الأشياء أيضًا، مثل “تيشيرت” الذي يُقال له “تريكو”، و”بنطلون” الذي يُقال له “سروال”، و”نسولف” تعني “نهضر”، و”قم” تُقال “نوط”، و”زعلان” تعني “زعفان”.