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مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري

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  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري 1/3
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري 2/3
  • مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة لمساعدة الشعب السوري 3/3

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الرياض - علي القحطاني - غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الرابعة عشرة التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية .

وتحمل الطائرة على متنها مساعدات غذائية وطبية وإيوائية متجهة إلى مطار دمشق الدولي؛ للإسهام في تخفيف آثار الأوضاع الصعبة التي يمر بها الشعب السوري حاليا.

ويأتي ذلك امتدادًا لدعم المملكة المتواصل للدول الشقيقة والصديقة خلال مختلف الأزمات والمحن التي تمر بها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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