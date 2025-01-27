شكرا لمتابعة خبر عن زوج يطلق زوجته أمام الجميع بسبب حادث مروري بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في واقعة غريبة من نوعها، انفصل زوج عن زوجته بطريقة غريبة ومتسرعة أمام الجميع؛ بسبب حادث مروري وقعت به الزوجة وهي تقود سيارته دون علمه غرب الرياض .

وبحسب مصدر خاص بصدى، أخذت الزوجة سيارة زوجها أثناء نومه ودون علمه وصدمت سيارة أخرى كانت تصطف أمام منزلها، وعند وصول الجهة المختصة للتحقيق اضطرت الزوجة بإخبار زوجها بالحادث .

والجدير بالذكر أن الزوج فور وصوله ورؤيته للحادث قام بتطليق زوجته أمام الجميع بدلاً من احتواء الأمر بهدوء .