شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة.

تمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف، الحدود الشمالية والشرقية، ولا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط.

وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.