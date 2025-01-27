شكرا لقرائتكم خبر عن بقيمة 3 ريالات.. طابع بريدي بمناسبة اليوم الدولي للتعليم والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع وزارة التعليم، طابعًا تذكاريًا بقيمة 3 ريالات بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 2025.يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس الجهود الوطنية في تعزيز فرص التعليم المتاحة للجميع، انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.وتواكب الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" أبرز الأحداث الوطنية، ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.وكذلك أهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية والتذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.