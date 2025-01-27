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بقيمة 3 ريالات.. طابع بريدي بمناسبة اليوم الدولي للتعليم

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واس - الرياض 0 تبليغ

بقيمة 3 ريالات.. طابع بريدي بمناسبة اليوم الدولي للتعليم

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الدمام - شريف احمد - أصدرت مؤسسة البريد السعودي "سبل" بالتعاون مع وزارة التعليم، طابعًا تذكاريًا بقيمة 3 ريالات بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 2025.
يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس الجهود الوطنية في تعزيز فرص التعليم المتاحة للجميع، انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

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وتواكب الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي "سبل" أبرز الأحداث الوطنية، ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها.
وكذلك أهم المناسبات الدولية، إذ تصدر الطوابع البريدية والتذكارية ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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