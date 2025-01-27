شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، رعى صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، في مقر كلية الملك فيصل الجوية، اليوم، حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية.

وكان في استقباله لدى وصوله مقر الكلية، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، وقائد القوات الجوية الفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز، وقائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف اللواء الطيار الركن علي بن محمد الحماد.

فور وصول سمو نائب وزير الدفاع، عُزِف السلام الملكي، ثم بُدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

التدريب على أحدث التقنيات العالمية

عقب ذلك، ألقى قائد كلية الملك فيصل الجوية المكلف كلمة بهذه المناسبة، رحب فيها بسموه في حفل تخريج الدفعة 105 من طلبة الكلية بعد إتمام مسيرتهم الدراسية والتدريبية على أحدث التقنيات العالمية في مجالات علوم الطيران والعلوم الفنية.



تكريم المتفوقين

وأشار إلى أن من بين الخريجين البالغ عددهم 181 خريجًا، أشقاء من المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التونسية.ثم ألقى الخريج محمد بن عبدالله آل مشافي كلمة الخريجين، عبر فيها عن شكرهم لرعاية سمو نائب وزير الدفاع لحفل تخريجهم، سائلًا المولى العلي القدير أن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على الوطن نعمة الأمن والأمان.

بعد ذلك، أدى الخريجون القسم، ثم رددوا نشيد الكلية، وأُعلنت النتائج، وكرم سموه الطلبة المتفوقين.



واختُتم الحفل بعزف السلام الملكي والتقاط صورة تذكارية لسموه مع الخريجين.حضر الحفل مساعد وزير الدفاع م. طلال بن عبدالله العتيبي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية د. خالد بن حسين البِياري، والمستشار في وزارة الدفاع والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الوزارة د. سمير بن عبد العزيز الطبيب، وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وأولياء أمور الخريجين.