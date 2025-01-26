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الأرصاد : انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة على القصيم حتى صباح الخميس .. فيديو

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الأرصاد : انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة على القصيم حتى صباح الخميس .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي، عن أن القصيم سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة تستمر حتى صباح الخميس.

وقال القازنلي في مداخلة مع قناة الإخبارية: “السحب الكثيفة ممتدة بوسط  المملكة لتشمل الرياض والقصيم، حيث أدت إلي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وكانت أكثر غزارة علي المناطق الشمالية للرياض”.

وتابع: “هطول الأمطار علي الرياض
سيكون خفيف  أو أقل، لكن تستمر الفرصة قوية علي منطقة القصيم حتي يوم الخميس المقبل”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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