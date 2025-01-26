شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد : انخفاض الحرارة وأمطار خفيفة على القصيم حتى صباح الخميس .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف محلل الطقس في مركز الأرصاد عادل القازنلي، عن أن القصيم سوف تشهد انخفاض في درجات الحرارة وأمطار خفيفة تستمر حتى صباح الخميس.

وقال القازنلي في مداخلة مع قناة الإخبارية: “السحب الكثيفة ممتدة بوسط المملكة لتشمل الرياض والقصيم، حيث أدت إلي هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وكانت أكثر غزارة علي المناطق الشمالية للرياض”.

وتابع: “هطول الأمطار علي الرياض

سيكون خفيف أو أقل، لكن تستمر الفرصة قوية علي منطقة القصيم حتي يوم الخميس المقبل”.

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