شكرا لمتابعة خبر عن التعليم تفتح التقديم على الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة التعليم بدء استقبال طلبات التقديم على الترشح لإيفاد المعلمين للتدريس بالخارج في 13 دولة.

وأوضحت الوزارة الدول التي تم فتح باب الإيفاد إليها ومنها باكستان، والجزائر، والصين وجيبوتي، والمغرب وماليزيا، والبحرين وإندونيسيا،وتايوان، والهند والمالديف وأستراليا وغانا.

واشترطت على المرشح من شاغلي الوظائف التعليميةأن يكون لائقا صحيا، واجتياز تقييم التجانس الثقافي، وألا تقل خدمة المرشح في التعليم عن 6 أعوام دراسية يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 14 صفر 1446هـ.

كما شملت الشروط ألا يكون قد اعتذر عن الإيفاد للتدريس بعد صدور قرار إيفاده وقبل مباشرة العمل دون عذر مشروع، وأن يحمل المرشح مؤهلاً علميًا لا يقل عن درجة البكالوريوس في مادة التخصص الذي سيوفد من أجله، وأن يكون لديه رخصة مهنية سارية المفعول على مستوى معلم متقدم أو معلم خبير.

وأضافت الوزارة أن الشروط تشمل أيضا ألا يقل تقدير المرشح في الأداء الوظيفي عن 96 درجة في الأعوام الثلاثة الأخيرة متتالية، وألا يقل عمر المرشح عن 30 عاما ولا يزيد عن 55 عاما يحتسب ذلك إلى تاريخ بداية هذا العام الدراسي 14 صفر 1446هـ.

وشددت على أن يكون المرشح على رأس العمل معلما في التخصص المرشح للإيفاد له حسب التخصصات الواردة في جدول الاحتياج، وألا يكون على ملاك التربية الخاصة وألا يكون المرشح قد سبق له الإيفاد الداخلي، أو الابتعاث الخارجي للدراسة في آخر ثلاث سنوات دراسية،كما لم يسبق له العمل خارج المملكة موفدا من وزارة التعليم.