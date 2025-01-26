طبيبان سعوديان يطوران تقنية مبتكرة لتعزيز فعالية الفيروسات القاتلة للأورام

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الرياض - علي القحطاني - نحج طبيبان سعوديان بجامعتي طيبة وتبوك في تحقيق إنجاز علمي جديد في مجال الفيروسات القاتلة للأورام.

واستطاع الدكتور أحمد بكر محمود (جامعة طيبة) والدكتور المهند الكيال (جامعة تبوك) تطوير تقنية مبتكرة لتعزيز فعالية الفيروسات القاتلة للأورام مع خفض تكاليف إنتاجه.

يتميز الابتكار بزيادة كفاءة الفيروسات في مكافحة الأورام، وتضاعف كميات الإنتاج داخل المختبر، وخفض التكاليف مقارنة بالطرق التقليدية، كما يتميز بمرونة التطبيق على أنواع مختلفة من الفيروسات