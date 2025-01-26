شكرا لمتابعة خبر عن مدني حائل يخمد حريقًا اندلع في منزل نتج عنه إصابة شخص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة حائل من إخماد حريق اندلع في منزل بحي أجا، وأسفر عن إصابة شخص.

وقد باشرت فرق الدفاع المدني الحريق فور تلقي البلاغ، وتمكنت من السيطرة عليه وإخماده ومنع انتشاره إلى المنازل المجاورة.

وتؤكد مديرية الدفاع المدني على أهمية اتخاذ كافة التدابير الوقائية للحد من وقوع الحوادث، وضرورة التأكد من سلامة الأجهزة الكهربائية والأدوات المستخدمة في المنزل، والإبلاغ الفوري عن أي طارئ.