شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يطّلع على برامج وخدمات بنك التنمية الاجتماعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - اطّلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، على أعمال وبرامج وخدمات بنك التنمية الاجتماعية وخطته للتحول الإستراتيجي في أهدافه وبرامجه وخدماته التي يقدمها من خلال تمويل الأفراد والأعمال.

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية سلطان بن عبدالعزيز الحميدي، وعددًا من مسؤولي البنك.

واستمع سموه لشرح مفصل عن محفظة البنك الحالية وما تحتويه من قروض اجتماعية وإنتاجية تم تقديمها للمستفيدين في منطقة الرياض.

وشاهد سموه عرضًا عن مقر البنك الجديد الذي سيتم افتتاحه قريبًا، كما تسلم سموه التقرير السنوي للبنك.