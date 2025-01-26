شكرا لمتابعة خبر عن شباب بحائل يكرمون سياح تائهين ويعزموهم على كبسة في البر.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قدم شباب في حائل المساعدة لسياح من الصين كانوا تائهين خلال رحلة كشتة في البر .

وكان الشباب يجهزون الطعام ولاحظ أحدهم من بعيد أن هناك 3 سياح تائهين فتحدث معهم ودعاهم للجلوس وشرب القهوة السعودية وتناول الكبسة.

وتمكن المواطن من التحدث إليهم باللغة الصينية بطلاقة، وأشار إلى أنه بدأ يتابع رالي دكار منذ عام 2019، إلا أن المشكلة الوحيدة التي تقابله هو لا يدري من أين ستكون وجهة السيارات فمازحه أحد الصينين قائلا :”المرة القادمة اسألونا” فابتسم المواطن وقال بإنه سيفعل ذلك.

وأكد المواطن أنهم سعيدون برؤية سيارات سباق رالي دكار تمر عليهم، كما مازحهم بشأن الزواج في المملكة، لافتا إلى أن شعب المملكة يحب الشعب الصيني، متمنيا أن تزدهر هذه العلاقات بين الشعبين أكثر فأكثر.

وقام الصينيون بتصوير ذلك وشاركوا لحظاتهم في حائل على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.