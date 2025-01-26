شكرا لمتابعة خبر عن رابطةُ العالَم الإسلامي تُدين استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدانت رابطةُ العالَم الإسلامي، بأشدِّ العبارات، استهدافَ المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بجمهورية السودان، الذي أسفر عن مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، ندَّدَ معالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا الاستهداف الغادر، الذي يمثِّل انتهاكًا لكلّ القِيَم والأعراف الدينيّة والإنسانيّة، ونُكُوصًا عمَّا تمَّ الاتفاق عليه في “إعلان جدة”، بشأن توفير الحماية للمدنيِّين.

وأعرب عن تضامُن الرابطة مع الشعب السوداني العزيز في هذه الظروف الصعبة التي يعيشُها، سائلًا المولى سبحانه أن يتغمّد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمُنَّ على المُصابين بالشفاء العاجِل.