شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يستقبل رئيسة الوزراء بإيطاليا بالمخيم الشتوي في العلا.. فيديو وصور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استقبل سمو صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المخيم الشتوي في العلا رئيسة الوزراء في الجمهورية الإيطالية، جورجيا ميلوني.

واستعرض سموه معها أوجه العلاقات الثنائية، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، كما بحث الجانبان المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة تجاهها.

وكانت رئيسة مجلس الوزراء الإيطالية السيدة جورجيا ميلوني، قد وصلت إلى العُلا اليوم، والوفد المرافق لها، وذلك في إطار زيارتها للمملكة.

وكان في استقبال دولتها في مطار العُلا الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سطام بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إيطاليا، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي “الوزير المرافق”، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين.