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شكرا لقرائتكم خبر عن بنسبة 22%.. نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع التعليم بنسبة 22% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجل عدد من الأنشطة الواعدة في القطاع نمواً ملحوظاً خلال العام، إذ نمت سجلات نشاط "دعم التعليم" بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,677 سجل تجاري).
وزادت سجلات نشاط "التعليم في مجال الرياضة والترفيه" بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (2,686 سجل تجاري).
ويعد التعليم من أهم القطاعات التي تحظى بالاهتمام في رؤية المملكة 2030 لتلبية احتياجات المستقبل، وتطوير جيل مؤهل ومبدع يساهم بفاعلية في رحلة البناء والتطوير.
وسجل عدد من الأنشطة الواعدة في القطاع نمواً ملحوظاً خلال العام، إذ نمت سجلات نشاط "دعم التعليم" بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,677 سجل تجاري).
وزادت سجلات نشاط "التعليم في مجال الرياضة والترفيه" بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (2,686 سجل تجاري).
رؤية المملكة 2030فيما ارتفعت سجلات "أنشطة التعليم العالي" بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (2,394 سجل تجاري)، ونمت سجلات "أنشطة أنواع التعليم الأخرى" بنسبة 25%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,511 سجل تجاري) بنهاية العام 2024م.
ويعد التعليم من أهم القطاعات التي تحظى بالاهتمام في رؤية المملكة 2030 لتلبية احتياجات المستقبل، وتطوير جيل مؤهل ومبدع يساهم بفاعلية في رحلة البناء والتطوير.