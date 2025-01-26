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بنسبة 22%.. نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم خلال 2024

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

  • بنسبة 22%.. نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم خلال 2024 1/2
  • بنسبة 22%.. نمو السجلات التجارية في قطاع التعليم خلال 2024 2/2

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الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع التعليم بنسبة 22% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م.
وسجل عدد من الأنشطة الواعدة في القطاع نمواً ملحوظاً خلال العام، إذ نمت سجلات نشاط "دعم التعليم" بنسبة 40%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (2,677 سجل تجاري).
وزادت سجلات نشاط "التعليم في مجال والترفيه" بنسبة 35%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (2,686 سجل تجاري).

رؤية المملكة 2030

فيما ارتفعت سجلات "أنشطة التعليم العالي" بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (2,394 سجل تجاري)، ونمت سجلات "أنشطة أنواع التعليم الأخرى" بنسبة 25%، ليبلغ إجمالي السجلات (8,511 سجل تجاري) بنهاية العام 2024م.
ويعد التعليم من أهم القطاعات التي تحظى بالاهتمام في رؤية المملكة 2030 لتلبية احتياجات المستقبل، وتطوير جيل مؤهل ومبدع يساهم بفاعلية في رحلة البناء والتطوير.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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