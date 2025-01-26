شكرا لمتابعة خبر عن سبل تصدر طابعًا بريديًا بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 2025 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع وزارة التعليم طابعًا تذكاريًا بقيمة (3) ريالات بمناسبة اليوم الدولي للتعليم 2025.

يأتي ذلك تأكيدًا على أهمية التعليم كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يعكس الجهود الوطنية في تعزيز فرص التعليم المتاحة للجميع، انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أن الطوابع البريدية التي تصدرها مؤسسة البريد السعودي “سبل” تواكب أبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وكذلك أهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية والتذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.