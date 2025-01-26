شكرا لمتابعة خبر عن 21 محطة ترصد كميات هطول الأمطار في 7 مناطق وعسير الأعلى بـ 16.1 ملم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رصدت محطة الغيناء بأبها في منطقة عسير أعلى كمية لهطول الأمطار بـ (16.1) ملم، وذلك ضمن (7) مناطق في المملكة شهدت كميات متفرقة من الأمطار، واحتلت محطة الشعف في أبها المرتبة الثانية بـ (12.8) ملم، تلتها محطة الحبيل في جبال ألمع بـ (1.2) ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي الصادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة؛ فقد سجّلت (21) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الفترة من الساعة التاسعة صباح يوم السبت 25 يناير وحتى التاسعة صباح يوم الأحد 26 يناير 2025م، هطول أمطارٍ في مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، القصيم، عسير، جازان، والباحة).

وبحسب التقرير فقد سجّلت محطة الهدا في محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة (6.8) ملم، ومحطة قصير في الجموم (6.0) ملم، فيما سجلت محطة السرار بمحافظة الطائف (1.8) ملم، أما في منطقة المدينة المنورة، فقد بلغت كمية الأمطار (0.8) ملم، في محطة الشفية ببدر، واليتمة بوادي الفرع .

وفي منطقة الرياض، أوضح التقرير أن محطة المصانع في الرياض سجّلت (1.0) ملم، وحي الريان في الدوادمي (0.8) ملم. أما في منطقة القصيم، فقد بلغت كمية الأمطار في محطة عقلة الصقور (0.8) ملم.

وكشف التقرير أن منطقة جازان سجّلت (1.2) ملم في محطة الدائر، بينما شهدت منطقة الباحة تسجيل (0.5) ملم في محطة بني حسن بالمندق.

ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة يرجى زيارة رابط الموقع .



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