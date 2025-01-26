شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق الرصد الآلي لمخالفات السيارات بدلًا من السحب والكلبشات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أضافت الجهات المختصَّة، مخالفات وقوف السيَّارات إلى المواقع المدفوعة ضمن منصَّة «إيفاء» عبر الربط التقني للشركات المشغِّلة بمركز المعلومات الوطني.

وسيتم تسجيل المخالفات عبر أجهزة خاصَّة وإرسال الرسائل الفوريَّة للمخالف للسَّداد في الوقت المحدد، بعد أن كانت الشركات تستخدم نظام سحب السيَّارات وكلبشتها لإلزام المخالف بالسَّداد.

وسيكون سحب السيَّارات في أضيق الحدود في حال ارتكاب مخالفات تؤثِّر على الانسيابيَّة والسَّلامة.. يأتي هذا الربط في إطار توحيد إجراءات المخالفات، وتبسيطها، وتحسينها، وتحقيق الانضباط السلوكي ورفع الوعي لدى أفراد المجتمع.