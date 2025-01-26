شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. زيادة شبكات ري المسطحات الخضراء بنسبة 15% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زادت أمانة الطائف من أطوال تمديدات شبكات الري الزراعية المتطورة في الحدائق، والمنتزهات العامة، والميادين، والساحات، والزوائد التنظيمية، والجزر الوسطية بنسبة تتجاوز 15% خلال الفترة الماضية.

تأتي هذه الجهود ضمن خطط الأمانة الهادفة إلى تحسين المشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة، إذ واصلت فرق الأمانة أعمال زراعة الأشجار والنباتات الموسمية، إلى جانب رفع وصيانة عدد كبير من مضخات الري في الطرق والحدائق العامة بمختلف أحياء الطائف.



وشملت الأعمال تنفيذ صيانة شاملة لشبكات الري القائمة على الطرق الرئيسية والفرعية والحدائق العامة، إضافة إلى تركيب شبكات ري جديدة في عدد من المواقع الحيوية.



تحسين البنية التحتية

وتسعى الأمانة من خلال هذه الجهود إلى تحسين البنية التحتية للمرافق الترويحية، والارتقاء بمستوى الخدمات البلدية، والتوسع في مشاريع تخضير وبستنة وتشجير المواقع، بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة للمدينة.



وفي إطار حرصها على تحقيق الكفاءة والاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة، أطلقت الأمانة مبادرة ربط شبكات الري الزراعية بالمدينة بنظام GIS (نظم المعلومات الجغرافية) بالتعاون مع وكالة التحول الرقمي.

يُعد هذا النظام من أقوى الأدوات التقنية المستخدمة في تحليل المعلومات واتخاذ القرارات، مما يتيح تنمية الحدائق والمساحات الخضراء بشكل أسرع وأكثر كفاءة.



مبادرة السعودية الخضراء

أسهمت هذه الخطوة التقنية في تحسين إدارة المنظومة الخضراء وربط شبكات الري بطرق الطائف والحدائق المركزية، مما عزز من قدرة الأمانة على تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

وأتاح ذلك سرعة التوسع في إنشاء الحدائق العامة، وتطويرها بأنماط تصميم عصرية تُسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز أنسنة المدينة.