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القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

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واس- الرياض 0 تبليغ

القيادة تهنئ الحاكم العام لكومنولث أستراليا بذكرى يوم أستراليا

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الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

برقية ولي العهد

بعث صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة السيدة سامانثا موستين، الحاكم العام لكومنولث أستراليا، بمناسبة ذكرى يوم أستراليا.
وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كومنولث أستراليا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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