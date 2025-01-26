شكرا لقرائتكم خبر عن 48 طالبًا من 16 منطقة يشاركون في برنامج "جسور التواصل" بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة برنامج "جسور التواصل" الوزاري، خلال الفترة من 3 إلى 7 شعبان 1446هـ، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وجامعة أم القرى.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي بمشاركة 48 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية، يمثلون 16 إدارة تعليمية من مختلف مناطق المملكة.



يركز البرنامج على تنمية مهارات الطلاب في الاتصال الثقافي والحضاري، مع تعزيز قيم الانتماء والولاء الوطني.

مهارات الإلقاء

كما يشمل تدريب المشاركين على الحوار بلغة عربية فصيحة، التعبير عن الأفكار بطريقة صحيحة، تنمية مهارات الإلقاء والاتصال الفعّال، وصقل المواهب الطلابية عبر ورش العمل والبرامج التدريبية.



ويُعد البرنامج منصة طلابية تتيح للمشاركين عرض أوراق عمل تسهم في تحصينهم من الأفكار السلبية وتعزز قدراتهم على الحوار المؤثر في الموضوعات العلمية والاجتماعية والثقافية.