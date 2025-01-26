شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيسة الهند بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلادها والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام