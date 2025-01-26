شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر بمكة يؤهل الكوادر التعليمية في الإسعافات الأولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تبدأ هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الأحد 26 يناير 2025، تنفيذ برنامج “المدرب المركزي”، الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر التعليمية في المنطقة ليصبحوا مدربين ومدربات معتمدين في برنامج “سفير الحياة” للإسعافات الأولية.

بيئة تربوية آمنة

ويُنفذ البرنامج على ثلاث مراحل تغطي إدارات التعليم بجدة، ومكة المكرمة، والطائف، على النحو التالي:• المرحلة الأولى: تنطلق في إدارة تعليم جدة، حيث يتم تدريب المعلمين خلال الأسبوع الأول، يليه تدريب المعلمات في الأسبوع الثاني.• المرحلة الثانية: تُقام في إدارة تعليم مكة المكرمة، بدءًا من 9 فبراير 2025م للمعلمات، على أن تستكمل للمعلمين في 13 أبريل 2025م.• المرحلة الثالثة: تُختتم في إدارة تعليم الطائف، ابتداءً من 20 أبريل 2025م لمدة أسبوعين.يستمر البرنامج لمدة خمسة أيام لكل أسبوع تدريبي بمجموع 25 ساعة تدريبية تتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية يخضع المتدربون خلالها لتقييمات واختبارات تحت إشراف إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بالهيئة في منطقة مكة المكرمة ويُمنح الناجحون شهادة معتمدة من الهيئة.ويهدف برنامج المدرب المركزي إلى تمكين الكوادر التعليمية من تقديم دورات “سفير الحياة” للإسعافات الأولية في المدارس، ما يسهم في نشر ثقافة الإسعافات الأولية بشكل مستدام.ويُعد البرنامج خطوة رائدة نحو تعزيز الوعي الصحي والإسعافي في البيئة التعليمية وتوفير بيئة تربوية آمنة تُسهم في حماية أرواح الطلاب والمجتمع المدرسي بمنطقة مكة المكرمة.