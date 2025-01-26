شكرا لمتابعة خبر عن المرور: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في القريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في محافظة القريات.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في محافظة القريات، يليه الإرهاق وعدم ترك مسافة كافية.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.