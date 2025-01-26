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المرور: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في القريات

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المرور: استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية في القريات

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الرياض - علي القحطاني - كشفت الإدارة العامة للمرور عن أبرز (3) مسببات للحوادث المرورية في عام 2023 في محافظة القريات.

وأوضحت أن استخدام السائق بيده جهازًا محمولًا (الجوال) أثناء قيادة المركبة تصدر مسببات الحوادث المرورية في محافظة القريات، يليه الإرهاق وعدم ترك مسافة كافية.

ودعت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات إلى الالتزام بأنظمة وقواعد السير والسلامة المرورية على الطرق في جميع مناطق المملكة.

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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