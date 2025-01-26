تعيين المهندس الرابح رئيسًا تنفيذيًّا لمركز برنامج التحول الوطني

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الرياض - علي القحطاني - أعلن برنامج التحول الوطني -أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030- تعيين المهندس فواز الرابح رئيسًا تنفيذيًّا لمركز برنامج التحول الوطني.

وتولّى المهندس الرابح في برنامج التحول الوطني مناصب إدارية وقيادية متعدَّدة، آخرها منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الإنجاز؛ للإشراف على تطوير خطط تنفيذ الأهداف الإستراتيجية المُسندة لبرنامج التحول الوطني، وتنفيذ مبادراته، وإدارة أدائه لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م، إضافة إلى التخطيط والإدارة المالية، والتميز المؤسسي، وإدارة المخاطر، وضمان تحقيق وتعظيم الأثر لدى مختلف الفئات المستهدفة من مبادرات برنامج التحول الوطني.

ويمتلك المهندس فواز الرابح خبرةً امتدَّت لأكثر من 19 عامًا في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تنوع خبراته في العمل في مختلف أنحاء العالم.

وحصل المهندس الرابح على درجة بكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة (Heriot-Watt University) البريطانية، ودرجة الماجستير التنفيذية في إدارة الأعمال من جامعة (HEC Paris) الفرنسية وتخصص في مجال (تصميم وتقديم خدمات مميزة) بالتعاون مع جامعة سنغافورا للإدارة (SMU)، إضافة إلى العديد من الشهادات والبرامج التدريبية من عددٍ من الجامعات والمعاهد العالمية.