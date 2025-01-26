تحديد أسعار وزن المواشي ينتظر الدليل

أكد متعاملون في أسواق الأنعام في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة، الخاص ببيع المواشي الحية بالوزن في البسطات وتجارة التجزئة، باستخدام الموازين، يعود بالنفع على البائع والمشتري. مقترحين، ضرورة إصدار دليل استرشادي لتحديد الأسعار تبعًا لتصنيفات مختلفة؛ من بينها: البلدي، والمستورد، والسلالة، والنوع، والعمر، وسلامة الماشية. الأغنام المحلية الأساسية 01 النعيمي 02 العربي 03 النجدي 04 الحري



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