شكرا لمتابعة خبر عن فوهات ومصائد منتشرة في حي الريان بجدة من المسؤول عن تغطيتها وإنقاذ الناس .. صور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حي الريان بجده الذي يقع شرق مطار الملك عبدالعزيز يعاني سكان هذا الحي من روائح تزكم الأنوف من مخلفات الصرف الصحي وطفحها لعدم وجود شبكة صرف صحي يخفف معاناة قاطني ذلك الحي.

ناهيك عن مصائد منتشرة تتربص بعابري الطرق فالفوهات المفتوحة التي خلفتها الشركات المختلفة ولم تقم بصيانتها ومتابعة تلك الحفر وتغطيتها بشكل جيد ، حماية لأرواح الناس وممتلكاتهم من السيارات التي أصبحت هذه الفوهات تتربص بهم وتشكل خطرا جسميا عليهم

هذه الحفر تتبع لشركات متعددة سواء المياه أو الكهرباء أو الإتصالات وتحتاج إلى وقفة حازمة من أمانة جده وبلدياتها الفرعية لأن ذلك يدخل في نطاق مسؤولية البلديات فالطرق داخل الأحياء وصيانتها تقع على عاتقهم .

سنوات طويلة والوضع على ماهو عليها بدون ملاحظة تدخل الأمانة لحل هذه المعظلة ومحاسبة المقصرين وردم مثل تلك المصائد أوتغطيتها بأغطية حديدية حماية للناس .

أهالي حي الريان يناشدون أمانة جده بالتدخل لوضع حل لمعاناتهم وإلزام الشركات بالتدخل السريع خصوصا ونحن في موسم الأمطار.

بعض المتطوعون قاموا بوضع علامات بدائية لتنبيه قائدي المركبات عن تلك المصائد.

السؤال المطروح؟

من الجهة المخولة بمتابعة ذلك قبل وقوع كارثة ومادور الأمانات في متابعة مثل ذلك وإلزام الشركات بإصلاح مخلفاتها وتغطية فوهات تلك الحفر المنتشرة.