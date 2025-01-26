شركة الكهرباء تحقق بأسباب انقطاع خدماتها في جنوب المملكة

وعقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، برئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وبمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء اليوم.
في هذه الأثناء، أكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاد الاجتماع مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدّد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.
إلى ذلك، أكد مجلس الهيئة التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق السعودية.
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