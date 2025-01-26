شكرا لقرائتكم خبر عن 16 مركزًا إسعافيًا.. رفع جاهزية الهلال الأحمر بالباحة لمواجهة الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

مواجهة الحالة المطرية

الدمام - شريف احمد - رفعت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية وتغيرات الطقس التي تشهدها المنطقة اليوم، حيث تم تعزيز الاستعدادات وتسخير جميع الموارد المتاحة.وذكر مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة سلطان سعد المالكي، أن غرفة القيادة والتحكم والمراكز الإسعافية والفرق التطوعية، في أعلى مستويات الجاهزية وفقًا لخطة الطوارئ.وشملت الخطة رفع الاستعداد بـ 16 مركزًا إسعافيًا وتخصيص 17 فرقة إسعافية و3 فرق استجابة سريعة مزودة بأطقم من الأخصائيين وفنيي الإسعاف وطب الطوارئ على أتمّ الاستعداد.كما أشارت الهيئة إلى أن رقم الطوارئ " 997 " وتطبيق " أسعفني" متاحان على مدار الساعة لخدمة المحتاجين في حالات الطوارئ.