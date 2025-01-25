فيصل بن مشعل يفتتح واحة محمد السبيعي للطفل بمركز القصيم العلمي بعنيزة

جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح واحة محمد إبراهيم السبيعي للطفل بمركز القصيم العلمي في محافظة عنيزة، التي تهدف إلى اكتشاف وتنمية مهارات الأطفال في المجالات العلمية والتقنية عبر بيئة تعليمية مبتكرة تسعى لدعم الجوانب العلمية والنفسية والاجتماعية للأطفال، من خلال مجموعة من المسارات التي تشمل قاعة المعروضات وعدة مناطق وهي: منطقة المستقبل والتقنية والاتصال، والفضاء والطيران، ومستقبل النقل، وألعاب التفكير العلمي، ومشروع نيوم، والذكاء الاصطناعي.
وتجوّل أمير منطقة القصيم في أقسام الواحة، مطلعًا على ما تحتويه من تجهيزات حديثة ومسارات تعليمية متطورة تهدف إلى بناء جيل مبتكر ومبدع، معبرًا عن اعتزازه بما تحقق من إنجازات تدعم أبناء المنطقة والوطن، منوهًا بجهود مركز القصيم العلمي في تقديم مشاريع نوعية تخدم رؤية المملكة وتلبي تطلعات الأجيال القادمة، وبما تتضمنه الواحة من مسارات متخصصة تدعم التمكين العلمي للأطفال من عمر 6 إلى 12 سنة، مشيرًا إلى أنها تجسد نموذجًا مميزًا للتعليم النوعي الذي يواكب احتياجات العصر.
كما أثنى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على الجهود الكبيرة التي بذلتها أسرة السبيعي في دعم هذا المشروع الرائد، مؤكدًا أن الشراكة المجتمعية لها دور كبير في تحقيق التنمية وتعزيز التعليم النوعي في المملكة.
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