مكة تتصدر مخالفات أحكام المياه في 2024

تصدرت 4 مناطق مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة بمصادر المياه واستخداماتها الخاصة، وسجلت منطقة مكة المكرمة الأكثر عدد مخالفات بـ 87 مخالفة، تلتها الجوف بـ 55 مخالفة ومنطقة الرياض بـ 43 مخالفة في حين جاءت المنطقة الشرقية رابعًا بـ 35 مخالفة.

وتوزعت 76 مخالفة على باقي المناطق، إذ رصدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خلال عام 2024 أكثر من 290 مخالفة لأحكام النظام، وفرضت غرامات تجاوزت قيمتها 7.1 ملايين ريال.

تصحيح أوضاع

تمثلت أبرز المخالفات التي رُصدت، في حفر أو تنظيف الآبار، وممارسة مهنة حفر الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، إلى جانب مزاولة نشاط استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب، للأشياب، والصهاريج دون ترخيص، فيما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المنظمة لمصادر المياه واستخداماتها.

كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة دعت أصحاب الآبار غير المرخصة إلى مسارعة الإفصاح عنها والعمل على تصحيح أوضاعها قبل انتهاء المهلة التي حددتها في وقت سابق.

مصادر المياه

أطلقت الوزارة حملة توعوية لأصحاب الآبار غير المرخصة لجميع الأغراض الزراعية أو الصناعية أو البلدية وغيرها، استنادًا إلى نظام المياه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (710) الذي جاء في مادته الثالثة والسبعون ما نصه «يُعفى من الغرامة المقررة على الآبار غير المرخصة كل من يُفصح عن وجود آبار غير مرخصة في عقاره إذا أفصح عنها خلال سنتين من تاريخ العمل بالنظام» حيث يعزز ذلك من دور الوزارة في المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها، وبأوجه استخدامها.

اشتراطات وضوابط

أبانت الوزارة أن العقوبة المنصوص عليها في «لائحة المخالفات والعقوبات» تصل إلى 25 ألف ريال لحفر بئر بدون رخصة مع ردم البئر المخالفة، في حال لم يفصح صاحبها ولم يصحح وضعها.

وتتم عملية الإفصاح عن الآبار وتصحيح أوضاعها عبر بوابة «نما»، والتقديم على «خدمة تصحيح وضع الآبار»، حيث يتم استقبال طلبات التصحيح كوادر متخصصة لدراسة الطلبات وتصحيحها وفق الاشتراطات والضوابط الخاصة بتصحيح الآبار غير المرخصة وإصدار الرخص إلكترونيًا.

أبرز المخالفات

- ممارسة مهنة حفر الآبار دون ترخيص

- مزاولة استخراج أو توزيع المياه غير الصالحة للشرب

- المخالفات تشمل الأشياب والصهاريج دون ترخيص

خطوات لتصحيح أوضاع الآبار

- الدخول عبر بوابة «نما»

- التقديم على خدمة تصحيح وضع الآبار

- كوادر متخصصة تستقبل طلبات التصحيح

- تصحيح الآبار غير المرخصة وإصدار الرخص إلكترونيًا