التجارة: 10% نمو قطاع خدمات الإقامة والطعام خلال العام 2024

كشفت وزارة التجارة عن تنامي السجلات التجارية في قطاع أنشطة خدمات الإقامة والطعام بنسبة 10% خلال العام 2024م مقارنة بالعام 2023م. وتضمن القطاع عدداً من الأنشطة الواعدة حققت نمواً ملحوظاً خلال العام، حيث نمت سجلات خدمات الطعام 33%، ليصل إجمالي سجلات النشاط (25,684 سجل تجاري)، وزادت سجلات الإقامة قصيرة المدى بنسبة 21%، ليبلغ إجمالي سجلات النشاط (26,225 سجل تجاري). فيما ارتفعت سجلات تقديم المشروبات بنسبة 35% ليصل إجمالي سجلات النشاط إلى (62,510 سجلات تجارية)، ونمت سجلات المطاعم وخدمات الأطعمة المتنقلة بنسبة 10%، ليبلغ إجمالي السجلات (136,102 سجل تجاري) بنهاية العام 2024م.



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