516 مركزا إسعافيا والرياض تتصدر

سجلت المراكز الإسعافية، خلال العام الماضي، نموا طفيفا بـ0.38%، إذ بلغ إجمالي المراكز الإسعافية 516 مركزا، مقابل 514 مركزا في عام 2023، وفاقت مراكز منطقة الرياض مراكز 6 مناطق مجتمعة ممثلة في: جازان، ونجران، والباحة، والحدود الشمالية، والجوف، وحائل بـ22%.

6 مناطق

كشف تقرير هيئة الهلال الأحمر لعام 2024، تفوق منطقة الرياض على منطقة مكة المكرمة في المراكز الإسعافية، بعد تفوق الأخيرة، خلال العام الماضي، حيث تصدرت منطقة الرياض المراكز الإسعافية بإجمالي 112 مركزا بـ22%، وحلت منطقة مكة المكرمة ثانيا، بإجمالي 98 مركزا بـ19%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا، بإجمالي 67 مركزا بـ13%، ثم منطقة عسير رابعا، بإجمالي 41 مركزا إسعافيا بـ8%، والمدينة المنورة خامسا، بإجمالي 39 مركزا بـ7.55%، والقصيم سادسا، بإجمالي 30 مركزا إسعافيا بـ6%.

مناطق الجنوب

بلغت المراكز الإسعافية في مناطق الجنوب «عسير، وجازان، والباحة، ونجران»، 98 مركزا إسعافيا، تصدرتها منطقة عسير كأكثر مناطق الجنوب مراكز إسعافية، حيث بلغ إجمالي المراكز الإسعافية في عسير 41 مركزا بـ42%، وحلت منطقة جازان ثانيا، بإجمالي 24 مركزا بـ24%، ونجران ثالثا 17 مركزا بـ17%، والباحة أخيرا، بإجمالي 16 مركزا إسعافيا بـ16%.

الجوف الأقل

سجلت منطقة الجوف أقل مناطق المملكة مراكز إسعافية، خلال العام الماضي، إذ بلغ إجمالي المراكز الإسعافية 14 مركزا بـ2.70%، وحلت منطقة الحدود الشمالية ثانيا، بإجمالي 15 مركزا بـ2.90%، وجاءت منطقة الباحة ثالثا، بإجمالي 16 مركزا بـ3%، وتساوت حائل ونجران رابعا، بإجمالي 17 مركزا إسعافيا لكل منهما بـ2.29%، وجازان خامسا، بإجمالي 24 مركزا إسعافيا بـ4.65%.

الأكثر مراكز إسعافية

الرياض: 22%

مكة المكرمة: 19%

الشرقية: 13%

عسير: 8%

المدينة المنورة: 7.55%

مراكز المناطق الجنوبية

عسير: 42%

جازان: 24%

نجران: 17%

الباحة: 16%

أقل المناطق مراكز إسعافية

الجوف: 2.70%

الحدود الشمالية: 2.90%

الباحة: 3%

نجران: 3.29%

جازان: 4.65%