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الرياض - محمد الوسيري - كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقعاته بشأن حالة الطقس هذه الأيام.

وأكد الحصيني خلال تدوينة له عبر منصة إكس أنه ‏وفقًا للمراصد فمتوقع أن يخف البرد ثم يعاود مرة أخرى، متابعًا أنه من غد الأحد للثلاثاء متوقع أن تتمتع أجزاء من المناطق الشمالية والوسطى والجنوبية والشرقية بأجواء شتوية ممطرة على فترات متقطعة بأمطار متفاوتة من خفيفة لمتوسطة أحيانًا غزيرة.

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ومزح الحصيني قائلًا: انتبهوا تدفعوا باليورو لتشابه أجواءنا بأوروبا.