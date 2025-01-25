شكرا لقرائتكم تجميد الأطعمة بأكياس التسوق خطر على الصحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد اختصاصي سلامة وجودة الغذاء، فهد السعيد، أن تجميد الأطعمة في أكياس التسوق أو البقالة خطر على الصحة؛ لأنها غير مخصصة لحفظ الطعام بالتجميد.

وأضاف السعيد، في تصريحات إلى العربية، أن هذه الأكياس قد تؤدي إلى انتقال مواد كيمياوية ضارة للطعام، خاصة مع الأغذية الدهنية أو الحامضة.

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ولفت إلى أن استخدام الأكياس السوداء، أي أكياس النفايات، في حفظ أو نقل أو تبريد أو تجميد اللحوم، خطر جدًّا على الصحة، فبعض أنواع الأكياس السوداء غير نقي ويحتوي على مركبات كيمياوية قد تنتقل إلى الجسم.

وشدد على ضرورة تفريغ الأكياس من الهواء بعد تعبئتها وقبل التجميد أو التبريد للخضراوات والفواكه، لإطالة فترة صلاحيتها، وعدم إعادة استخدام الأكياس الحرارية المخصصة للحوم ذات الاستخدام الواحد، بعد أول استخدام.