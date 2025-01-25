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اجتماع لتنظيم الكهرباء وتحقيق داخلي عاجل لتحديد أسباب انقطاع الخدمة بالجنوبية

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الرياض - محمد الوسيري - عقد مجلس إدارة الهيئة لتنظيم الكهرباء اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وبمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء اليوم.

متابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية

وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدّد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.

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وفي هذا السياق، وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج.

ويؤكد مجلس الهيئة التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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