شكرا لقرائتكم تفعيل موقع خاصرة عين زبيدة لاستقبال الزوار للموسم الثاني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تواصل الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة جهودها للحفاظ على المواقع التاريخية، من خلال مشروع تطوير وتأهيل منطقة خاصرة عين زبيدة، بالتعاون مع شركة كدانة للتنمية والتطوير، بهدف تهيئة المنطقة لاستقبال الزوار وتعريفهم بالمكانة التاريخية والحضارية والإنسانية لمكة المكرمة.

خاصرة عين زبيدة

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد، أن خاصرة عين زبيدة تحظى بأهمية تاريخية تمتد لأكثر من 1200 عام، مما يعكس القيمة التراثية الفريدة لهذا المعلم التاريخي.

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وأكد أن المشروع يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها الهيئة في العام الماضي، حيث شهدت المنطقة مزيدًا من التحسينات والخدمات التي تواكب أعلى المعايير الدولية، بتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات التي تسهم في تقديم تجربة استثنائية للمقيمين والزوار، وذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تحويل المواقع التاريخية إلى وجهات سياحية مستدامة.

وفي سياق هذه الجهود، افتتحت الهيئة الملكية، بالتعاون مع شركائها من الجهات ذات العلاقة، منطقة خاصرة عين زبيدة بعد تطويرها لتصبح مزارًا ثقافيًا وترفيهيًا. وتضم المنطقة مسارًا للهايكنج بطول 1.2 كلم وعددًا من المناطق الترفيهية والثقافية المتنوعة التي تقدم عروضًا مرئية تسلط الضوء على التاريخ العريق للمنطقة.

وتفتح منطقة خاصرة عين زبيدة أبوابها لاستقبال ضيوف الرحمن، والزوار، وسكان مدينة مكة المكرمة أيام الخميس، والجمعة، والسبت من الساعة 4 مساءً حتى 12 منتصف الليل، وذلك من تاريخ 30 يناير وحتّى 23 من شهر مارس 2025.