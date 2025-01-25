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طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وقالت إدارة المرور: إنه يمكن المشاركة في المزاد عبر 4 خطوات تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولًا إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن المزاد يستمر حتى غد الاثنين 27 يناير 2025.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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