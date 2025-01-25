شكرا لقرائتكم طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني يوم غد الأحد، وذلك عبر منصة أبشر التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًّا.

وقالت إدارة المرور: إنه يمكن المشاركة في المزاد عبر 4 خطوات تبدأ بالدخول على “أبشر”، واختيار خدمات من تبويب “خدماتي”، ثم “المرور”، وصولًا إلى اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

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وأوضحت الإدارة العامة للمرور أن المزاد يستمر حتى غد الاثنين 27 يناير 2025.