شكرا لمتابعة خبر عن عودة التيار الكهربائي بجازان وبعض مدن عسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادت خدمة التيار الكهربائي في جميع محافظات جازان، فيما يتم إعادة التيار الكهربائي تدريجيا في بعض مدن منطقة عسير.

وكانت شركة الكهرباء قد أكدت مساء اليوم أنها تبذل أقصى الجهود لإعادة الخدمة الكهربائية في مناطق جازان وعسير ونجران في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد انقطاع مفاجئ للتيار الكهربائي في تلك المناطق، مشيرة إلى أن الخدمة بدأت في العودة تدريجياً للمناطق المتأثرة.

ولفتت الشركة إلى أن الانقطاع حدث نتيجة خروج محطات التوليد في تلك المناطق عن الخدمة بشكل مفاجئ، مما استدعى تفعيل خطط الطوارئ الخاصة بالشركة لضمان التعامل مع الموقف بأعلى درجات الكفاءة والسلامة.

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