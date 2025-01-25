شكرا لمتابعة خبر عن تنظيم الكهرباء تعقد اجتماعًا طارئًا لمتابعة انقطاع الخدمة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عقد مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء اجتماعًا طارئًا مساء اليوم، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، وبمشاركة مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، لمتابعة تداعيات انقطاع الخدمة الكهربائية في المنطقة الجنوبية، الذي وقع عند الساعة 16:01 من مساء اليوم.

وأكد مجلس إدارة الهيئة استمرار انعقاده مع مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء لمتابعة جهود إعادة الخدمة الكهربائية للمشتركين المتأثرين في أسرع وقت ممكن، كما شدّد المجلس على ضرورة الإسراع في استعادة الخدمة لجميع المستهلكين.

وفي هذا السياق، وجّه مجلس إدارة الهيئة الشركة السعودية للكهرباء بإجراء تحقيق داخلي شامل وعاجل لتحديد الأسباب الفنية أو التشغيلية التي أدت إلى هذا الانقطاع، وتقديم تقرير مفصل بالنتائج.

ويؤكد مجلس الهيئة التزامه بمتابعة الإجراءات المتخذة لضمان التزام الشركة بالمعايير الفنية والتشغيلية التي تكفل استمرارية الخدمة الكهربائية، حيث يأتي ذلك في إطار مسؤولية الهيئة تجاه حماية حقوق المستهلكين في جميع مناطق المملكة.

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