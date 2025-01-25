شكرا لمتابعة خبر عن توقعات بتحسن الأجواء في عدة مناطق مع عودة البرودة لاحقًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تشير التوقعات الجوية إلى تحسن الأجواء يومي الأحد والإثنين في عدة مناطق بالمملكة.

ويُتوقع أن تشهد شمال شرق القصيم، وشمال الزلفي، وأجزاء من شرق حائل حتى النعيرية والخفجي وحفر الباطن، خصوصًا جنوبها، أفضلية في الأجواء، كما قد تتأثر أجزاء من جنوب الكويت بنفس الظروف الجوية.

وأكد خبير الطقس، عبدالله العصيمي، أنه ستكون هناك تأثيرات متفرقة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض، بالإضافة إلى المناطق الجنوبية الغربية.

وأشار إلى أنه يُتوقع أن تعود الأجواء الباردة تدريجيًا بدءًا من يوم الإثنين، مع توقعات ببرودة قوية نسبيًا يوم الخميس القادم ونهاية الأسبوع.