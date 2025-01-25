شكرا لقرائتكم شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعاد برنامج سكني التذكير بشروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية.

وقال سكني عبر منصة إكس اليوم السبت: إن الشروط هي أن يكون مواطن/ة سعودي/ة لدية حساب في أبشر وأن يكون المسكن الأول للمواطن وكذلك أن تشمل الضريبة شراء المسكن جاهز، وحدات تحت الانشاء، شراء بيت عظم مُصدرة له شهادة إتمام بناء ولا تتحمل الدولة الضريبة على الأراضي أو البناء الذاتي.

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الاستعلام عن الدعم السكني

وتتيح وزارة الإسكان الاستعلام عن نزول الدعم إلكترونيًّا عبر اتباع الخطوات التالية:

أولًا: الدخول على منصة سكني من هنا. تسجيل الدخول عبر استخدام اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثانيًا: بعد ذلك كتابة جميع الطلبات والبيانات.

ثالثًا: ثم الضغط على تسجيل دخول.

رابعًا: الضغط على التحقق من حالة الاستحقاق.

خامسًا: التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة التي تم إدراجها. ثم الضغط على كلمة استعلام، بعد دقائق يظهر موعد صدور الدعم وجميع المعلومات التي تريد الحصول عليها.

43 خدمة رقمية

يُذكر أن صندوق التنمية العقارية يقدم خدمات برامج الدعم السكني من خلال أكثر من 43 خدمة رقمية، عبر البوابة الإلكترونية للصندوق، وخدمة المستشار العقاري، إضافة لأجهزة الخدمات الذاتية في فروعه كافة وعلى مدار 24 ساعة، فيما يقوم مركز الاتصال الموحد 199088 وقنوات التواصل الاجتماعي بالرد على استفسارات وأسئلة المستفيدين.

ويحرص الصندوق العقاري على تنويع الحلول والمزايا التمويلية وإيجاد الحلول الداعمة للتحديات التمويلية التي تواجه المستفيدين ومعالجتها؛ لتسهيل رحلة تملكهم للسكن الملائم، مشددًا على أهمية التزام المستفيدين، وتحديث مراحل بناء منازلهم إلكترونيًّا من خلال بوابة الصندوق لضمان استمرار الدعم السكني.